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http://7info.ru/news/world-incidents/policija_londona_rassleduet_vzryv_v_metro_kak_terakt/

Полиция Лондона расследует взрыв в метро как теракт
По предварительным данным, пострадали не менее 18 человек. Жертв нет

Происшествия   99

Утром в пятницу, 15 сентября, в метро Лондона прогремел взрыв. ЧП произошло на станции «Парсонс Грин», сообщает BBC. Госпитализированы 18 человек. 

Пока нет сведений о причине взрыва. 

Некоторые издания сообщают о том, что в центре Лондона сработало неустановленное взрывное устройство. Полиция Лондона расследует дело как теракт. 

Напоминаем, что ранее в Великобритании произошло несколько крупных терактов: в июне на прохожих у Лондонского моста напали приверженцы Исламского государства (организация запрещена в РФ). 