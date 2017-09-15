Полиция Лондона расследует взрыв в метро как теракт

По предварительным данным, пострадали не менее 18 человек. Жертв нет

Происшествия

Утром в пятницу, 15 сентября, в метро Лондона прогремел взрыв. ЧП произошло на станции «Парсонс Грин», сообщает BBC. Госпитализированы 18 человек.

Пока нет сведений о причине взрыва.

Некоторые издания сообщают о том, что в центре Лондона сработало неустановленное взрывное устройство. Полиция Лондона расследует дело как теракт.

Напоминаем, что ранее в Великобритании произошло несколько крупных терактов: в июне на прохожих у Лондонского моста напали приверженцы Исламского государства (организация запрещена в РФ).