http://7info.ru/news/world-incidents/policija_londona_rassleduet_vzryv_v_metro_kak_terakt/
Полиция Лондона расследует взрыв в метро как теракт
Происшествия 99
Полиция Лондона расследует взрыв в метро как теракт
Происшествия 99
По предварительным данным, пострадали не менее 18 человек. Жертв нет
Утром в пятницу, 15 сентября, в метро Лондона прогремел взрыв. ЧП произошло на станции «Парсонс Грин», сообщает BBC. Госпитализированы 18 человек.
Пока нет сведений о причине взрыва.
Некоторые издания сообщают о том, что в центре Лондона сработало неустановленное взрывное устройство. Полиция Лондона расследует дело как теракт.
Напоминаем, что ранее в Великобритании произошло несколько крупных терактов: в июне на прохожих у Лондонского моста напали приверженцы Исламского государства (организация запрещена в РФ).