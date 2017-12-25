Появились кадры жуткой аварии под Орлом: есть погибший

Водитель грузовика протаранил впереди идущий автомобиль УАЗ.

Происшествия

На 79-м километре трассы «Орел – Тамбов» в Покровском районе Орловской области произошла крупное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Инцидент зафиксирован утром в понедельник, 25 декабря.

По предварительным данным, 42-летний водитель грузовика марки «Fred», не соблюдая безопасную дистанцию, протаранил впереди идущий автомобиль УАЗ. В результате аварии владелец отечественного авто скончался на месте от полученных травм.