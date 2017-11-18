Появились кадры страшного ДТП в Самаре: погиб таксист

Водитель торопился, в результате чего врезался в иномарку «Skoda».

Происшествия

Вечером в пятницу, 17 ноября, на перекрестке Московского шоссе и улицы Потапова в Самаре произошла серьезная авария, которая не обошлась без человеческих жертв.

По предварительным данным, таксист, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-2115», принял заказ и решил поторопиться. На вышеуказанном участке автодороги ему не удалось вовремя затормозить, и он врезался в иномарку «Skoda». От полученных травм водитель такси скончался на месте происшествия.