Вечером в пятницу, 17 ноября, на перекрестке Московского шоссе и улицы Потапова в Самаре произошла серьезная авария, которая не обошлась без человеческих жертв.
По предварительным данным, таксист, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-2115», принял заказ и решил поторопиться. На вышеуказанном участке автодороги ему не удалось вовремя затормозить, и он врезался в иномарку «Skoda». От полученных травм водитель такси скончался на месте происшествия.
Сообщается, что на момент ДТП пассажиров в салоне такси не было. Отметим, что на данный момент сотрудники полиции выясняют все детали случившегося, пишет Комсомольская правда.