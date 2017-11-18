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http://7info.ru/news/world-incidents/pojavilis_kadry_strashnogo_dtp_v_samare_pogib_taksist/

Появились кадры страшного ДТП в Самаре: погиб таксист
Водитель торопился, в результате чего врезался в иномарку «Skoda».

Происшествия   834

Вечером в пятницу, 17 ноября, на перекрестке Московского шоссе и улицы Потапова в Самаре произошла серьезная авария, которая не обошлась без человеческих жертв.

По предварительным данным, таксист, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-2115», принял заказ и решил поторопиться. На вышеуказанном участке автодороги ему не удалось вовремя затормозить, и он врезался в иномарку «Skoda». От полученных травм водитель такси скончался на месте происшествия.

Сообщается, что на момент ДТП пассажиров в салоне такси не было. Отметим, что на данный момент сотрудники полиции выясняют все детали случившегося, пишет Комсомольская правда .