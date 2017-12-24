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http://7info.ru/news/world-incidents/pojavilis_kadry_smertelnoj_avarii_v_chuvashii/

Появились кадры смертельной аварии в Чувашии
Водитель легковушки не справился с управлением и врезался во встречную фуру.

Происшествия   366

На трассе М-7 в Цивильском районе Чувашии произошла крупное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Инцидент зафиксирован утром в субботу, 23 декабря.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля «Лада Приора». Так, мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался фуру марки «Volvo». Известно, что владелец легковушки скончался на месте от полученных травм.

Отметим, что на просторах сети появились первые снимки с места трагедии. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, пишет Srnsk .