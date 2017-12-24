На трассе М-7 в Цивильском районе Чувашии произошла крупное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Инцидент зафиксирован утром в субботу, 23 декабря.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля «Лада Приора». Так, мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался фуру марки «Volvo». Известно, что владелец легковушки скончался на месте от полученных травм.
Отметим, что на просторах сети появились первые снимки с места трагедии. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, пишет Srnsk.