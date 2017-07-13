Появились кадры с места смертельного ДТП в Новгородской области

Сообщается, что в результате аварии погибли три человека.

Происшествия

На просторах сети появились фото и видео с места крупной аварии, которая произошла днем 13 июля в Валдайском районе Новгородской области.

Как стало известно, в происшествии пострадали сразу шесть автомобилей, в том числе три грузовика. По словам очевидцев, фура на огромной скорости врезалась в стоящие на обочине машины. Сообщается, что в результате столкновения погибли три человека, информация о других пострадавших уточняется.