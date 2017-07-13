Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/world-incidents/pojavilis_kadry_s_mesta_smertelnogo_dtp_v_novgorodskoj_oblasti/

Появились кадры с места смертельного ДТП в Новгородской области
Сообщается, что в результате аварии погибли три человека.

Происшествия   78

На просторах сети появились фото и видео с места крупной аварии, которая произошла днем 13 июля в Валдайском районе Новгородской области.

Как стало известно, в происшествии пострадали сразу шесть автомобилей, в том числе три грузовика. По словам очевидцев, фура на огромной скорости врезалась в стоящие на обочине машины. Сообщается, что в результате столкновения погибли три человека, информация о других пострадавших уточняется.

Отметим, что на данный момент по факту случившегося идет проверка, пишет Пятый канал .