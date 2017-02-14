http://7info.ru/news/world-incidents/pod_voronezhem_proizoshlo_massovoe_dtp/
Под Воронежем произошло массовое ДТП
Происшествия 134
Участниками массового ДТП под Воронежем стали не менее 30 автомобилей. Об этом сообщают
«Вести Воронеж» .
Под Воронежем произошло массовое ДТП
Происшествия 134
По словам очевидцев, участниками столкновения стали не менее 30 автомобилей.
Участниками массового ДТП под Воронежем стали не менее 30 автомобилей. Об этом сообщают
Авария произошла днём во вторник, 14 февраля, на 470 километре федеральной трассы М-5 «Дон» в Рамонском районе. Сотрудники МЧС сообщили о пострадавшем.
Скорее всего, причиной массового ДТП стали погодные условия – по информации журналистов, на трассе гололёд. Из-за происшествия движение в сторону Москвы возможно только по одной полосе.