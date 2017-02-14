Под Воронежем произошло массовое ДТП

По словам очевидцев, участниками столкновения стали не менее 30 автомобилей.

Происшествия

Участниками массового ДТП под Воронежем стали не менее 30 автомобилей. Об этом сообщают «Вести Воронеж» .

Авария произошла днём во вторник, 14 февраля, на 470 километре федеральной трассы М-5 «Дон» в Рамонском районе. Сотрудники МЧС сообщили о пострадавшем.

Скорее всего, причиной массового ДТП стали погодные условия – по информации журналистов, на трассе гололёд. Из-за происшествия движение в сторону Москвы возможно только по одной полосе.