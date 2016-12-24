Под Воронежем 4-летняя девочка погибла при столкновении легковушки с «КамАЗом»

Погибший ребёнок находился в машине без специального детского удерживающего устройства.

Происшествия

Под Воронежем 4-летняя девочка погибла при столкновении легковушки с «КамАЗом». 14-летнюю девушку и её 36-летнюю мать госпитализировали с тяжёлыми травмами, передаёт ТАСС.

Трагедия произошла на 25-м км автодороги «Бобров – Верхний Икорец – Ильича». 18-летний житель Воронежа, управляя автомобилем ВАЗ, двигался в направлении Боброва. По предварительным данным, он не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся со встречной автомашиной «КамАЗ». Им управлял 28-летний житель Лискинского района.

Отмечается, что погибший ребёнок находился в машине без специального детского удерживающего устройства.