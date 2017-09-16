Под Волгоградом мужчина задушил кота на глазах у жены и ребенка, чтобы вернуться в семью

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело. Мир в семье так и не наступил

Происшествия

Житель Волгоградской области обвиняется в жестоком обращении с кошкой.

В ГУ МВД России по Волгоградской области рассказывают следующую историю. В один из дней к участковому пришла женщина, которая проживает в городе Николаевске. Она потребовала от сотрудника полиции помочь ей выдворить из дома экс-супруга. Дело в том, что мужчина после развода устраивал постоянные дебоши, обещал расправиться с ней, требуя вернуться к нему. Последней каплей стало жестокая расправа с кошкой. По словам женщины, мужчина задушил бедное животное.

Как рассказал сам живодер, он убил любимицу семьи только из-за того, что хотел привлечь к себе внимание, как-то запугать жену и восстановить семью.