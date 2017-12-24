Под Ульяновском столкнулись сразу четыре авто: фото



Происшествия

В воскресенье, 24 декабря, на трассе «Ульяновск – Димитровград» произошло серьёзное ДТП. Как сообщают очевидцы, столкнулись сразу несколько автомобилей, в том числе автофура и молоковоз.

В результате аварии пострадала серьёзно легковушка. У неё разбита вся передняя часть.

О пострадавших информации нет.