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http://7info.ru/news/world-incidents/pod_uljanovskom_stolknulis_srazu_chetyre_avto_foto/

Под Ульяновском столкнулись сразу четыре авто: фото

Происшествия   405

В воскресенье, 24 декабря, на трассе «Ульяновск – Димитровград» произошло серьёзное ДТП. Как сообщают очевидцы, столкнулись сразу несколько автомобилей, в том числе автофура и молоковоз.

В результате аварии пострадала серьёзно легковушка. У неё разбита вся передняя часть. 

О пострадавших информации нет. 