Под Ульяновском дымил атомный реактор

Происшествие случилось из-за утечки масла.

Происшествия

Утром в пятницу, 24 февраля, в здании государственного научного центра «Научно-исследовательский институт атомных реакторов» в городе Димитровграде Ульяновской области было зафиксировано задымление.

Об этом сообщает 24 февраля ИА «Народные новости» по данным пресс-службы НИИАР.

По сведениям издания, задымление возникло в машинном зале исследовательской реакторной установки, где сработала пожарная сигнализация.

Из-за происшествия пришлось приостановить работу реактора. Специалисты справились с задымлением в течение 10 минут, пишет издание. Причина оказалась в утечке масла.

Незначительное происшествие не изменило радиационный фон и не составило угрозы загрязнения округи, уверяют в пресс-службе.