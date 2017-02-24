http://7info.ru/news/world-incidents/pod_uljanovskom_dymil_atomnyj_reaktor/
Под Ульяновском дымил атомный реактор
Происшествия 89
Об этом
сообщает 24 февраля ИА «Народные новости» по данным пресс-службы НИИАР.
Под Ульяновском дымил атомный реактор
Происшествия 89
Происшествие случилось из-за утечки масла.
Утром в пятницу, 24 февраля, в здании государственного научного центра «Научно-исследовательский институт атомных реакторов» в городе Димитровграде Ульяновской области было зафиксировано задымление.
Об этом
По сведениям издания, задымление возникло в машинном зале исследовательской реакторной установки, где сработала пожарная сигнализация.
Из-за происшествия пришлось приостановить работу реактора. Специалисты справились с задымлением в течение 10 минут, пишет издание. Причина оказалась в утечке масла.
Незначительное происшествие не изменило радиационный фон и не составило угрозы загрязнения округи, уверяют в пресс-службе.