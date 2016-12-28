Под Тверью на двухлетнего ребёнка с крыши упала глыба снега

Следователи намерены дать оценку действиям работников коммунальных служб.

Происшествия

Под Тверью на двухлетнего ребёнка с крыши упала глыба снега. У мальчика зафиксировали ушиб волосистой части головы, передаёт РИА Новости.

Инцидент произошёл во вторник, 27 декабря. 27-летняя жительница Кашина с двумя двухлетними детьми и подругой находились около пятиэтажного дома, когда с крыши упала снежная глыба. Её часть попала ребёнку по голове.

Следователи запросили документацию, касающуюся проводимых работ по уборке снега и обслуживанию многоквартирного дома. Они намерены дать оценку действиям работников коммунальных служб.