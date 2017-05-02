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http://7info.ru/news/world-incidents/pod_tuloj_v_rezultate_avarii_zagorelsja_passazhirskij_avtobus/

Под Тулой в результате аварии загорелся пассажирский автобус
Известно об одном пострадавшем, который был госпитализирован.

Происшествия   114

На 151 км федеральной трассы М-2 «Крым» в Тульской области произошла крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два транспортных средства. Инцидент зафиксирован вечером 2 мая.

По предварительным данным, водитель фуры с полуприцепом врезался в стоящий пассажирский автобус. Сообщается, что в результате столкновения произошел пожар, известно об одном пострадавшем, который был госпитализирован.

В настоящее на месте происшествия работают специалисты, выясняя все обстоятельства аварии. Информация о других пассажирах автобуса уточняется, пишет Газета со ссылкой на ТАСС .