Под Тулой в результате аварии загорелся пассажирский автобус

Известно об одном пострадавшем, который был госпитализирован.

Происшествия

На 151 км федеральной трассы М-2 «Крым» в Тульской области произошла крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два транспортных средства. Инцидент зафиксирован вечером 2 мая.

По предварительным данным, водитель фуры с полуприцепом врезался в стоящий пассажирский автобус. Сообщается, что в результате столкновения произошел пожар, известно об одном пострадавшем, который был госпитализирован.