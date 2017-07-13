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http://7info.ru/news/world-incidents/pod_saratovom_iz-za_nepotushennoj_sigarety_pogib_pjanyj_pensioner/

Под Саратовом из-за непотушенной сигареты погиб пьяный пенсионер
Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.

Происшествия   72

В селе Большой Мелик Балашовского района Саратовской области произошла трагедии. Стало известно о смерти 71-летнего мужчины, который погиб в своем доме в результате пожара. Инцидент зафиксирован поздно вечером 12 июля, пишет Взгляд-инфо .

Сообщается, что пожар начался в частном деревянном доме. При этом его площадь составила 34 квадратных метров. После тушения спасатели обнаружили тело покойного. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.

Отметим, что сотрудники полиции ведет проверку по факту происшествия.