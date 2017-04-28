Под Санкт-Петербургом в страшной аварии погибла женщина

Водитель автомобиля «Opel Astra» выехал на встречную полосу движения.

Происшествия

У развязки Ладожского моста в Кировском районе Ленинградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествия, которое унесло жизнь молодой девушки. Инцидент зафиксирован вечером 28 апреля, пишет Невские Новости .

Сообщается, что водитель автомобиля «Opel Astra» выехал на встречную полосу движения, где в тот момент находилась отечественная машина «Лада Ларгус» с двумя женщинами в салоне. В результате столкновения пассажирка иномарки ила несовместимые с жизнью травмы и скончалась прямо на месте происшествия. Известно, что остальные пострадавшие были госпитализированы с травмами разной тяжести.

Отметим, что на данный момент на месте аварии работают специалисты, выясняя все обстоятельства случившегося.