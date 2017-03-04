Под Санкт-Петербургом мужчина и женщина сгорели заживо на даче

Потерпевших не смогли спасти, так как дверь дома была заперта изнутри.

Происшествия

В Оломне Киришского района Ленинградской области в дачном доме заживо сгорели 58-летний хозяин со своей сожительницей 65 лет. Об этом пишет портал 47news.ru в субботу, 4 марта, по данным правоохранительных органов.

По данным издания, пожар с жертвами произошёл накануне, 3 марта. По предварительным данным, загорелся самодельный обогревательный прибор в доме.

Соседи погибавших пытались им помочь, но не смогли, ибо дверь дачного домика оказалась заперта изнутри. Спасти пару не удалось.

Полиция отмечает, что мужчина переехал в деревню из одного из посёлков Киришского района, а женщина из северной столицы. Они жили вместе и были замечены в любви к спиртному.