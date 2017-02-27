Под Самарой рассекретили «взрывника»

Завербованный ИГ житель области готовил взрыв полицейской машины.

Происшествия

В Самарской области задержан местный житель, завербованный запрещённой в России организацией ИГ, сообщает в понедельник, 27 февраля, Интерфакс со ссылкой на данные правоохранительных органов региона. Он был пойман в посёлке Усть-Кинельский Кинельского района перед Днём защитников Отечества.

По данным стражей порядка, самарец собирался посредством самодельного взрывного устройства взорвать полицейскую машину с сотрудниками, дабы завладеть их оружием. Теракт он намеревался приурочить к 23 февраля – для большей «символичности» и в надежде заслужить «похвалу» зарубежных покровителей, пишет издание.

Молодому парню 20 лет. У него дома нашли смастерённое из подручных средств бытовой химии взрывчатое вещество, эквивалентное 500 граммам тротила, самодельный детонатор и металлические шарики – «начинку» взрывного устройства. Как удалось выяснить правоохранительным органам, он недавно перешёл в ислам и был завербован дагестанскими эмиссарами ИГ. Ему перевели 20 тысяч рублей на покупку составных частей взрывчатого вещества и инструкции, как сделать бомбу своими руками.

По данным агентства, за «взрывником» следили, так как он некоторое время входил в религиозно-экстремистскую группировку, которая собиралась в тайной молельне на окраине Самары до апреля 2016 года, а затем была рассекречена и ликвидирована региональной ФСБ. Во время подпольного моления было задержано около шести десятков человек, имам позднее получил 3 года лишения свободы условно, так как раскаялся.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту подготовки взрыва.