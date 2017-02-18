Под Ростовом пьяная мать попыталась избавиться от годовалого ребенка

Злоумышленница душила подушкой малыша из-за того, что он постоянно плакал.

Происшествия

В Ростовской области мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, совершила покушения на жизнь своего годовалого ребенка. Инцидент произошел в пятницу, 17 февраля, пишет АН .

По данным правоохранительных органов, все произошло в доме женщины, куда она пригласила знакомых для совместного застолья. Матери приходилось постоянно отлучаться в соседнюю комнату, чтобы успокоить своего маленького малыша, который постоянно плакал. В какой-то момент гости заметили, что хозяйка пропала на длительное время. Оказалось, что пьяная мать пытается задушить младенца подушкой.

Сообщается, что на место происшествия прибыли медики, которым удалось спасть бездыханного ребенка. Сейчас следственные органы занимаются выяснением обстоятельств дела.