Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/world-incidents/pod_novosibirskom_v_avarii_pogib_peshehod/

Под Новосибирском в аварии погиб пешеход
Мужчина был доставлен в больницу, где скоропостижно скончался.

Происшествия   137

В Мошковском районе Новосибирской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Инцидент зафиксирован в воскресенье, 9 июля.

По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате столкновения 58-летний мужчина был доставлен в больницу, где скоропостижно скончался.

Отметим, что по данному факту проводится доследственная проверка, пишет Новосибирск .