Под Новосибирском в аварии погиб пешеход

Мужчина был доставлен в больницу, где скоропостижно скончался.

Происшествия

В Мошковском районе Новосибирской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Инцидент зафиксирован в воскресенье, 9 июля.

По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате столкновения 58-летний мужчина был доставлен в больницу, где скоропостижно скончался.