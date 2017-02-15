Под Ковровом девочка скатилась с горки прямо под колёса машины

Девочка осталась жива, но сломала ключицу.

Происшествия

В селе Крутово Ковровского района Владимирской области девочка 11 лет попала под легковую машину, скатившись с ледяной горки прямо на дорогу.

Об этом пишет портал «Новости 33» в среду, 15 февраля, со ссылкой на областную ГИБДД. По данным издания, ребёнок попал в ДТП во вторник, 14 февраля, около 18.00. Одной из вероятных причин трагического происшествия была вечерняя темнота.

Как сообщает портал, горка в селе Крутово на улице Танеева напротив дома 40 имеет выход практически на проезжую часть.

Подросток остался жив, но сломал ключицу. Сейчас она в детской хирургии.

Сотрудники Владимирской ГИБДД в целях безопасности детских катаний с горки просят заливать горки в безопасных местах, подальше от автодорог. А также нелишне детям и взрослым носить на одежде светоотражающие элементы, которые помогли бы водителям заметить пешехода впотьмах. В прошлом году, сообщает издание, во Владимирской области 111 детей стали жертвами наездов на пешеходов. Почти половина водителей не заметили ребят в сумерках или темноте.

В эти дни в Коврове и Ковровском районе проходит информационно-пропагандистская акция ГИБДД «Яркая личность», разъясняющая необходимость светоотражающих деталей одежды.