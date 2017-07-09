Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/world-incidents/pod_kolesami_poezda_v_ufe_pogib_paren_v_naushnikah/

Под колесами поезда в Уфе погиб парень в наушниках
Из-за слишком громкой музыки молодой человек не заметил приближавшийся поезд.

Происшествия   377

На территории железнодорожной станции в районе Черниковка в Уфе произошла трагедия. Сообщается о смерти парня, которой попал под колеса поезда, будучи в наушниках. Инцидент зафиксирован в пятницу, 7 июля.

По предварительным данным, молодой человек переходил рельсы около станции «Спортивной». При этом музыка, которую он слушал, была слишком громкой, поэтому он не заметил приближавшийся поезд. Машинист, в свою очередь, не сумел избежать столкновения. В результате пострадавшему отрезало голову.

Отметим, что сейчас сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия, пишет VistaNews .