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http://7info.ru/news/world-incidents/pod_kolesami_lady_priora_vo_vladimirskoj_oblasti_pogib_peshehod/

Под колесами «Лады Приора» во Владимирской области погиб пешеход
Женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Происшествия   554

Днем в понедельник, 25 декабря, на перекрестке улицы Шмидта и Ленинского проспекта в городе Ковров Владимирской области произошла авария, которая унесла одну жизнь.

Сообщается, что водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Однако в этот момент на светофоре горел запрещающий сигнал. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Отметим, что в настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, пишет «Молва ».