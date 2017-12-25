Днем в понедельник, 25 декабря, на перекрестке улицы Шмидта и Ленинского проспекта в городе Ковров Владимирской области произошла авария, которая унесла одну жизнь.
Сообщается, что водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Однако в этот момент на светофоре горел запрещающий сигнал. Пешеход скончался на месте от полученных травм.
Отметим, что в настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, пишет «Молва».