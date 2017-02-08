Под Ярославлем горел склад с туалетной бумагой

Информации о пострадавших нет, однако огонь повредил готовую продукцию.

Происшествия

В городе Ростов Великий Ярославской области произошел крупный пожар на складе с туалетной бумагой. Возгорание было зафиксировано утром 8 февраля, пишет КП .

По данным МЧС по региону, огонь охватил более 900 квадратных метров складских помещений. С открытым огнем справились в течение часа, но проливка помещений продолжается до сих пор. Информации о пострадавших нет, однако огонь повредил склад и готовую продукцию.

Отметим, что причины возникновения огня остаются неизвестными. На месте происшествия работают специалисты.