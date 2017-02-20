Под Хабаровском тигрёнок спрятался от мамы на рельсах и погиб

Пятимесячную самку тигра сбил насмерть поезд.

Происшествия

Под Хабаровском на железнодорожных путях обнаружили тело сбитого поездом тигрёнка, пишут «Народные новости» в понедельник, 20 февраля.

По данным издания, специалистам о гибели зверя на путях сообщили люди, нашедшие его труп.

Осмотр тела тигрёнка выявил, что ему было 4-5 месяцев, это была самка, у неё перелом позвоночника. Ранений другого рода на теле зверя нет.

Тигрица-мама «сторожила» тело своего детёныша и из отдаления рычала на людей, забиравших его. Специалисты считают, что животные охотились близ железной дороги, когда тигрёнок услышал свисток поезда и решил от него спрятаться. К сожалению, он притаился именно там, где шёл поезд.