Под Хабаровском на железнодорожных путях обнаружили тело сбитого поездом тигрёнка, пишут «Народные новости» в понедельник, 20 февраля.
По данным издания, специалистам о гибели зверя на путях сообщили люди, нашедшие его труп.
Осмотр тела тигрёнка выявил, что ему было 4-5 месяцев, это была самка, у неё перелом позвоночника. Ранений другого рода на теле зверя нет.
Тигрица-мама «сторожила» тело своего детёныша и из отдаления рычала на людей, забиравших его. Специалисты считают, что животные охотились близ железной дороги, когда тигрёнок услышал свисток поезда и решил от него спрятаться. К сожалению, он притаился именно там, где шёл поезд.