Под Барнаулом в страшной аварии погиб мотоциклист

Водитель мотоцикла не имел прав управления этим видом транспорта.

Происшествия

На перекрестке улиц Новосибирская и Советская в Новоалтайске в Алтайском крае произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь одного человека. Инцидент зафиксирован в пятницу, 28 апреля, пишет AOnews .

Сообщается, что 29-летний водитель мотоцикла столкнулся с иномаркой Hyundai Sonata. В результате мощного удара мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. При этом он не имел прав управления этим видом транспорта. Известно, что владелец легкового автомобиля не пострадал.

На данный момент сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.