«Почта России» выясняет данные по «кладбищу» посылок под Липецком

Однако, как отмечают сотрудники «Почты России», почтальоны могут быть непричастны к такой ситуации.

Происшествия

ФГУП «Почта России» решило провести внутреннее расследование по факту обнаружения посылок около деревни в Липецкой области.

По данным региональных СМИ, поиск кладбища посылок осложняется тем, что автор видеозаписи скрыл все необходимые сведения. Однако ФГУП «Почта России» обещает, что если виновные будут найдены, то их сразу же уволят. Следует отметить, что в самой ФГУП «Почта России» допускают тот факт, что почтальоны могут быть непричастны к произошедшему. Вполне вероятно, что посылки исчезли во время доставки. В этом случае в ФГУП «Почта России» обещают разобраться с водителями транспорта.

Напоминаем, что в соцсетях ранее появилось видео с «кладбища» посылок. По словам автора видео, посылки следовало доставить в Воронеж и Липецк.