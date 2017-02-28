По Москве разгуливали львы

Двух львят обнаружили в столичной промзоне. Их отправят на передержку в Яхрому.

Происшествия

Двух львят возрастом примерно по полгода обнаружили инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в промышленной зоне на юге столицы, на улице 3-я Никопольская.

Об этом пишет ИА «Народные новости» во вторник, 28 февраля, со ссылкой на телеканал «360» и пресс-службу департамента.

Как львы оказались в промзоне, должны выяснить правоохранительные органы, работающие сейчас на месте встречи людей со львами. Молодых царей зверей собираются отправить на передержку в центр департамента, расположенный в Яхроме на севере Московской области.