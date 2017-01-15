Пятеро подростков провалились под лёд в Краснодарском крае

Одного вытащили из реки живым, другого погибшим.

Происшествия

Пятеро подростков провалились днём в воскресенье, 15 января, под лёд на реке Кирпили в Краснодарском крае. О трагическом происшествии с несовершеннолетними пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого Следственного управления.

По результатам доследственной проверки, ребята переходили реку в районе посёлка Садовод, и ледяной покров их не выдержал. Провалились в воду все пятеро.

К настоящему моменту один пострадавший спасён живым. Его тут же отправили в больницу Тимашевского района, откуда сообщили, что жизни ребёнка ничего не угрожает.

Известно, что ещё один подросток погиб. Тело утонувшего ребёнка извлекли из реки. Продолжаются поиски ещё троих жертв стихии.