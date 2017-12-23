Пятеро неизвестных ограбили магазин в центре Москвы

В столице объявлен план «Перехват».

Происшествия

Сотрудники столичной полиции разыскивают пятерых неизвестных, ограбивших продуктовый магазин в Пресненском районе Москвы, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГУ МВД России по городу.

По предварительным данным, пятеро неизвестных открыто похитили продукты из магазина, который находится по адресу: ул. Грузинский Вал, д. 18/15. По показаниям очевидцев, после ограбления трое подозреваемых скрылись с места на такси, а еще двое убежали.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка по факту налета на магазин.