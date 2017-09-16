http://7info.ru/news/world-incidents/pjat_chelovek_postradali_v_dtp_s_uchastiem_dvuh_gazelej_na_mkad/
Пять человек пострадали в ДТП с участием двух «Газелей» на МКАД
Происшествия 94
Пять человек пострадали в ДТП с участием двух «Газелей» на МКАД
Происшествия 94
Утром в субботу, 16 сентября, на МКАД столкнулись два автомобиля "Газель". Автомобили, сообщают очевидцы, перевернулись. В результате ДТП пострадали не менее пяти человек.
По предварительным данным, авария произошла на 64 километре внешней стороны МКАД, то есть в районе улицы Маршала Воробьева.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.