Пять человек пострадали в ДТП с участием двух «Газелей» на МКАД



Происшествия

Утром в субботу, 16 сентября, на МКАД столкнулись два автомобиля "Газель". Автомобили, сообщают очевидцы, перевернулись. В результате ДТП пострадали не менее пяти человек.

По предварительным данным, авария произошла на 64 километре внешней стороны МКАД, то есть в районе улицы Маршала Воробьева.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.