Пьяный туляк застрелил друга и его сына на совместном отдыхе

Сообщается, что злоумышленник попытался скрыть следы преступления, сбросив тела убитых в реку.

Происшествия

В селе Ивлево Тульской области зафиксирован факт убийства двух людей во время отдыха на берегу реки, пишет ПС.

По данным полиции, трое мужчин проводили совместный отдых у местной реки Уперта, распивая спиртные напитки. Между знакомыми завязался спор, который перерос в серьезный конфликт. В результате 33-летний туляк схватил ружье и выстрелил в голову 62-летнего приятеля, а затем убил его 34-летнего сына.

Сообщается, что убийца попытался скрыть следы преступления, сбросив тела убитых в реку. Однако правоохранительные органы провели задержание злоумышленника, которому грозит серьезный срок.