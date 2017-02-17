Пьяный работник автосалона угнал машину клиента и врезался в остановку

Лихач не смог объяснить, зачем он взял чужой автомобиль.

Происшествия

В Краснодаре в полицию обратился руководитель одного автосалонов, заявив о пропаже автомобиля «Volkswagen Touareg». Выяснилось, что иномарка принадлежит клиентке, которая хотела продать машину через салон, пишет КП.

Сообщается, что ранним утром сотрудник автосалона, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял ключи от машины и уехал. Через некоторое время 27-летний угонщик врезался в остановку, не справившись с управлением.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. При этом, лихач не смог объяснить, зачем он взял чужой автомобиль. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.