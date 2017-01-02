http://7info.ru/news/world-incidents/pitbul_iskusal_hozjajku_pri_popytke_nadet_na_nego_rozhdestvenskij_sviter/
Питбуль искусал хозяйку при попытке надеть на него рождественский свитер
Происшествия 158
Питбуль искусал 52-летнюю хозяйку при попытке надеть на него рождественский свитер, передаёт
Life.
Питбуль искусал хозяйку при попытке надеть на него рождественский свитер
Происшествия 158
Инцидент произошёл во Флориде.
Питбуль искусал 52-летнюю хозяйку при попытке надеть на него рождественский свитер, передаёт
Инцидент произошёл во Флориде. Напавшего на женщину питбуля пытался оттащить её муж. Сын супружеской пары ударил пса ножом, после чего семья выбежала из дома и вызвала помощь.
Прибывшие на место полицейские выстрелили в животное транквилизатором и забрали его.