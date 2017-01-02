Питбуль искусал хозяйку при попытке надеть на него рождественский свитер

Инцидент произошёл во Флориде.

Происшествия

Питбуль искусал 52-летнюю хозяйку при попытке надеть на него рождественский свитер, передаёт Life.

Инцидент произошёл во Флориде. Напавшего на женщину питбуля пытался оттащить её муж. Сын супружеской пары ударил пса ножом, после чего семья выбежала из дома и вызвала помощь.

Прибывшие на место полицейские выстрелили в животное транквилизатором и забрали его.