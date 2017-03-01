Петербуржец не простил девушке расставание и убил ее собачку

Жертвой нападения оказался йоркширский терьер.

Происшествия

В правоохранительные органы Санкт-Петербурга обратилась девушка, которая обвинила молодого человека в зверском убийстве ее питомца из мести, пишет АН .

Девушка рассказала, что встречалась с подозреваемым непродолжительное время, после чего узнала о существовании у кавалера другой девушки. Тогда потерпевшая подружилась с «соперницей» и, узнав, что мужчина ее бьет, предложила ей переехать к себе. Через некоторое время молодой человек решил отомстить дамам, устроив дебош в их квартире и убив йоркширского терьера.

Отметим, что девушку, которая сбежала от его побоев, он забрал с собой и скрылся в неизвестном направлении. Специалисты ведут розыск злоумышленника.