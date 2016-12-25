Первый канал назвал имена сотрудников, находившихся на борту Ту-154

На борту самолёта находились артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, сопровождающие и экипаж.

Происшествия

Первый канал назвал имена сотрудников, находившихся на борту Ту-154. Это корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, передаёт РИА Новости.

При выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. По последним данным, он потерпел крушение на седьмой минуте полёта. На борту самолёта находились артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, сопровождающие и экипаж. Всего 92 человека.

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