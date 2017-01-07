Пермь: царапина домашней кошки стала причиной смерти подростка

Предполагается, что основной причиной смерти стало заболевание энцефалитом, переносчиком которого являются животные.

Происшествия

В Перми стала известна причина смерти 14-летнего мальчика, скончавшегося 21 декабря 2016 года. Причиной смерти подростка стало бешенство, полученное от домашней кошки, пишет КП .

По информации СК России по Пермскому краю, незадолго до госпитализации мальчика поцарапала домашняя кошка. После этого состояние здоровья мальчика стало ухудшаться, врачебная помощь оказалась бессильна. Предполагается, что основной причиной смерти стало заболевание энцефалитом, переносчиком которого являются животные.

Сообщается, что специалисты продолжают судебно-медицинскую экспертизу с целью достоверного установления причины смерти подростка.