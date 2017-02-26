Пенсионер расстрелял оппонента из ружья в Красноярском крае

Специалистам предстоит выяснить, каким образом у старика появилось незарегистрированное охотничье оружие.

Происшествия

Сотрудники полиции Ермаковского района в Красноярском крае задержали пожилого мужчину, который подозревается в покушении на убийство своего товарища. Инцидент произошел в субботу, 26 февраля, пишет КП .

По данным правоохранительных органов, между двумя односельчанами вспыхнул конфликт, в результате которого 66-летний пенсионер схватил ружье и открыл огонь по своему оппоненту. Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Отметим, что специалистам предстоит выяснить, каким образом у подозреваемого появилось незарегистрированное охотничье оружие. Также устанавливается и точная причина ссоры.