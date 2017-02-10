Педофил в Еврейской АО ждал суда 12 лет

Мужчина развращал маленькую дочь, руководимый «внутренним голосом».

Происшествия

В Еврейской автономной области будут судить педофила за преступления, совершаемые в течение 12 лет, сообщает сайт «Новости СК РФ».

Следователи выявили ранее неизвестные преступления в отношении несовершеннолетней с помощью знакомого девушки, которая подвергалась насилию, когда была ребёнком и в более взрослом возрасте.

Перед судом предстанет 41-летний житель Биробиджана. Ему вменяют в виду целый комплекс статей: п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ, ст. 135 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Все эти статьи касаются изнасилования либо развращения малолетнего.

В июне 2016 года молодой человек анонимно сообщил в управление по опеке и попечительству ЕАО о том, что его несовершеннолетнюю знакомую регулярно избивает отец. Органы опеки передали информацию следователю регионального управления СКР, который не только установил правдивость анонимной информации, но и выявил, что тем же летом девочку изнасиловал собственный отец.

Против мужчины незамедлительно возбудили уголовное дело. В начале расследования следователь заподозрил в семье девочки неблагополучную обстановку. Девушка была очень замкнута, на контакт со следователем не шла. Её направили в социально-реабилитационное учреждение, где ей по сей день оказывают помощь в виде психологической реабилитации.

По истечении двух месяцев реабилитации девочка рассказала, что родной отец бил и насиловал её с 5 лет, а также колотил мать на её глазах. Развращающие действия отец преподносил девочке как «игры», показывал ей порнографические мультфильмы. По мере взросления девочки «игры» становились всё менее невинными, пока отец не перешёл к регулярным половым актам с дочерью. Такое происходило два года, с июля 2014 по июнь 2016, не реже раза в неделю. Всё это время отец всячески давил на дочь, заставляя держать происходящее с ней втайне, почему психологам стоило большого труда «вытащить» из её подсознания многие эпизоды глумления.

Насилие над дочерью мужчина фотографировал либо снимал на видео, а потом удалял. Но криминалисты восстановили из телефона педофила многочисленные ранее удалённые фото и видео с омерзительными сюжетами.

На период предварительного следствия горе-отец был заключён под стражу. На допросах он ссылался на «внутренний голос в голове», который приказывал ему насиловать дочь. Но психиатрическая судебная экспертиза исключила у него психические расстройства. Он признан вменяемым, отдающим отчёт своим действиям, однако страдающим расстройством сексуального предпочтения в форме педофилии.

Когда отец был задержан, в 2016 году, девочке уже исполнилось 17 лет. Дело насильника направлено в суд.