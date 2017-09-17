Пассажиров в Екатеринбурге испугали массовым заражением на борту



Происшествия

Пассажиров авиарейса Подгорицы - Екатеринбург несколько часов держали в самолете.

Как сообщает URA.ru , на место происшествия выдвинулись врачи из ближайшей больницы. Медработников вызвали после сообщения о том, что три человека в самолете почувствовали себя не очень хорошо.

Очевидцы рассказывают корреспонденту портала URA.ru о том, что причиной вызова стало то, что мужчина во время посадки несколько раз громко чихнул. Кроме того, у него и у его двух спутниц были багровые глаза.

После приземления пассажиров осмотрели сотрудники скорой. Только после этого гражданам разрешили выйти из самолета.

Карантин не объявлялся. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, у семьи из трех человек было диагностировано пищевое отравление.