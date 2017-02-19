Паром с людьми загорелся у берега Палермо

СМИ сообщают, что во время Олимпиады в Сочи этот паром служил гостиницей.

Происшествия

Паром с людьми на борту загорелся в виду Палермо при выходе из порта, примерно в миле от берега. Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщает «МК» по данным Rainews24.

По сведениям издания, на пароме было 113 пассажиров и 75 человек команды. Пожар начался в машинном отделении.

Пожар судна помогали тушить пожарные, сотрудники береговой охраны, полицейские и карабинеры, сообщают СМИ. Огонь ликвидирован, судно возвращено в порт, никто из людей при этом не пострадал.

СМИ сообщают, что во время Олимпиады в Сочи этот паром служил гостиницей.

Фото из Твиттера.