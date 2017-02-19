http://7info.ru/news/world-incidents/parom_s_ljudmi_zagorelsja_u_berega_palermo/
Паром с людьми загорелся у берега Палермо
Происшествия 95
Паром с людьми на борту загорелся в виду Палермо при выходе из порта, примерно в миле от берега. Об этом в воскресенье, 19 февраля,
сообщает «МК» по данным Rainews24.
Паром с людьми загорелся у берега Палермо
Происшествия 95
СМИ сообщают, что во время Олимпиады в Сочи этот паром служил гостиницей.
Паром с людьми на борту загорелся в виду Палермо при выходе из порта, примерно в миле от берега. Об этом в воскресенье, 19 февраля,
По сведениям издания, на пароме было 113 пассажиров и 75 человек команды. Пожар начался в машинном отделении.
Пожар судна помогали тушить пожарные, сотрудники береговой охраны, полицейские и карабинеры, сообщают СМИ. Огонь ликвидирован, судно возвращено в порт, никто из людей при этом не пострадал.
СМИ сообщают, что во время Олимпиады в Сочи этот паром служил гостиницей.
Фото из Твиттера.