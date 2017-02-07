Пациент замёрз на крыльце дома престарелых в Якутске

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Происшествия

В Якутске 42-летний мужчина замёрз на крыльце Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Дом-интернат инвалидов и престарелых», сообщает сайт «Новости СК РФ» во вторник, 7 февраля.

По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 6 февраля. Пациент отлучался из учреждения вечером 5 февраля. Около 21 час 20 минут он вернулся в дом престарелых, но входные двери были уже заперты. Пациент сел на крыльцо ждать, пока его впустят, и замёрз насмерть, полагает следствие. Труп мужчины так и нашли на крыльце утром 6 февраля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Причину смерти пациента точно установит судебно-медицинская экспертиза.