Освобожденная из сексуального рабства девушка призналась маньяку в любви

Узница находилась в плену у насильника на протяжении 21 года.

Происшествия

В Великобритании недавно были освобождены из сексуального рабства несколько женщин. Известно, что одна из дам, находившаяся 21 год в плену у маньяка, призналась ему в чувствах, передает РЕН .

Сообщается, что больше всех пострадала узница, ставшая рабыней насильника с 14 лет. По ее словам, мужчина принуждал ее к близости, избивал, держал в дыре за холодильником. Более того, пострадавшая родила мучителю 3 ребенка. Примечательно, но в возрасте 21 года девушке удалось ненадолго вырваться на волю, однако в полиции никто не поверил в правдивость ее слов:

«Он – монстр. Я ненавижу его. Я бы хотела, чтобы его посадили до конца жизни. Я страдала последние 24 года из-за него».

Стоит отметить, что другая девушка, которую преступник держал в спальне, призналась, что испытывает искренние чувства к 57-летнему мужчине, несмотря на 21 год насилия. Маньяк был приговорен к 27 годам тюремного заключения.