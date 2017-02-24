Осуждён житель Татарстана, заживо спаливший сожительницу

За убийство, совершённое с особой жестокостью, он получил 17 лет колонии строгого режима.

Происшествия

Житель Республики Татарстан Юрий Томков, 42 лет, признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, пишет сайт «Новости СК РФ».

Страшное деяние Томков сотворил 17 мая 2016 года в селе Алекина Поляна Тетюшского района. Томков был пьян. Он облил 47-летнюю сожительницу горючей жидкостью и поджёг.

Женщина сумела сбросить с себя горящую одежду и выбежать в наспех накинутом халате на улицу, где очевидцы вызвали ей «скорую помощь». Но всё же она получила термические ожоги на 60 процентах площади головы и туловища.

Заживо горевшую женщину привезли в реанимацию Тетюшской ЦРБ. Она рассказала полиции, что у них с Томковым были частые ссоры из-за его пьянства. Против Томкова возбудили уголовное дело. Пока оно расследовалось, женщина скончалась – это произошло 28 августа.

Суд приговорил Томкова к 17 годам лишениям свободы в колонии строгого режима.