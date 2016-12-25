Опубликованы первые снимки с места поисковых работ в районе крушения Ту-154

В район катастрофы направлены 6 кораблей и судов Черноморского флота, телеуправляемые глубоководные аппараты и 63 водолаза.

Происшествия

РИА Новости опубликовало первые фотографии с места поисковых работ в районе крушения Ту-154. В район катастрофы направлены 6 кораблей и судов Черноморского флота, телеуправляемые глубоководные аппараты и 63 водолаза.

Ранее в Сети появилось видео с места крушения самолёта Минобороны Ту-154.

При выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. На его борту находились 65 артистов ансамбля им. Александрова, 9 журналистов, 8 военнослужащих, двое гражданских служащих, глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и 8 членов экипажа.

Путин поручил Медведеву сформировать и возглавить комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.

Телеканалы «Россия 1», НТВ и РЕН ТВ изменили сетку вещания в связи с крушением Ту-154.