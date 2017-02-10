Омский предприниматель заплатил штраф за носки с каннабисом

Торговлю носками с «фантазийным» рисунком признали пропагандой наркотических средств.

Происшествия

Омского бизнесмена, хозяина магазина, оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что в его торговой точке продавались носки с изображением конопли. Об этом информирует портал «Суперомск».

О товаре с «фантазийным» рисунком узнали сотрудники госнаркоконтроля. Носки были в свободной продаже. По словам предпринимателя, он купил партию из 100 пар носков в интернете и к моменту, когда правоохранительные органы забеспокоились, половину уже реализовал.

По данным полиции, тем самым продавец нарушил ст. 7 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», запрещающую рекламировать наркотики. Ему вменили соответствующую статью Административного кодекса и оштрафовали на 40 тысяч рублей.

На уходящей неделе решение суда вступило в законную силу.