Омская мамаша избила сына-инвалида кочергой и выгнала на мороз

Истязательница ребёнка предстанет перед судом.

Происшествия

В Омской области будут судить 37-летнюю жительницу посёлка Муромцево за истязание сына-инвалида, пишет во вторник, 7 марта, сайт «Новости СК РФ».

Мамашу обвиняют в истязании несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии и в зависимости от виновного (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), сообщает ведомство.

Следствие выяснило, что в январе этого года пьяная мамаша избила кочергой своего 14-летнего сына, инвалида детства, за то, что он посмел сделать ей замечание о её нетрезвом состоянии. Мало того, избитого ребёнка она вытолкала из дома на мороз, заперла дверь изнутри и спокойно легла спать.

Беспомощный ребёнок час простоял в рубашке и сланцах на 30-градусном морозе, пока его не заметила соседка. Сердобольная женщина забрала мальчика к себе в дом, обогрела и сообщила о случившемся его бабушке. Бабушка отвезла внука в больницу на лечение.

За этот час мальчик получил обморожение пальцев обеих стоп 1 степени. А мамашины побои оставили на его теле кровоподтёки, ушибы и ссадины.

Мальчика изъяли из семьи и поместили в коррекционную школу-интернат. Следствие установило, что у его матери трое детей, которых она воспитывает и содержит спустя рукава, потому что вечно пьёт. Однако, помимо сына-инвалида, с ней живёт и малолетняя дочка. Женщина не лишена родительских прав.

По мнению следствия, трагедии с беспомощным ребёнком можно было избежать, если бы органы, ответственные за защиту прав несовершеннолетних, серьёзнее подходили к своим обязанностям. На эту семью можно и нужно было обратить внимание раньше.

Следствие направило губернатору Омской области представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению материнского преступления. Главе области указали на ненадлежащую работу комиссии по делам несовершеннолетних, не предупредивших противоправные действия мамаши к своим детям.

В ближайшее время дело будет передано в суд.