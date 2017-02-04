Око за око: житель Перми расстрелял в лицо обидчика брата

Ссора между двумя двоюродными братьями с одной стороны, и еще одним пермяком с другой возникла в ресторане.

Происшествия

В Перми местный житель четыре раза выстрелил из травматического пистолета в лицо другому мужчине, защищая своего двоюродного брата, пишет Life .

Сообщается, в одном из ресторанов в центре города между двумя двоюродными братьями с одной стороны и еще одним пермяком с другой завязался конфликт. Мужчины начали ссориться и вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. В запале ссоры один из братьев достал травматический пистолет и четыре раза выстрелил в лицо обидчику.

Отметим, что жизни пострадавшего ничто не угрожает. Сейчас правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента.