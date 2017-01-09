http://7info.ru/news/world-incidents/ohotnik_zastrelil_svoego_prijatelja_pereputav_ego_s_kabanom/
Охотник застрелил своего приятеля, перепутав его с кабаном
Происшествия 78
В Пермском крае мужчина во время охоты застрелил своего приятеля, приняв его за кабана. Инцидент произошел в городе Добрянка в четверг, 5 января, пишет
РИА Новости .
Охотник застрелил своего приятеля, перепутав его с кабаном
Происшествия 78
69-летний охотник, не удостоверившись в цели, произвел выстрел, которым смертельно ранил товарища.
В Пермском крае мужчина во время охоты застрелил своего приятеля, приняв его за кабана. Инцидент произошел в городе Добрянка в четверг, 5 января, пишет
По информации СК России по региону, 69-летний охотник, не удостоверившись в цели, произвел выстрел, которым смертельно ранил 52-летнего товарища.
Сообщается, что стрелку грозит тюремный срок за причинение смерти по неосторожности.