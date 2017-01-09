Охотник застрелил своего приятеля, перепутав его с кабаном

69-летний охотник, не удостоверившись в цели, произвел выстрел, которым смертельно ранил товарища.

Происшествия

В Пермском крае мужчина во время охоты застрелил своего приятеля, приняв его за кабана. Инцидент произошел в городе Добрянка в четверг, 5 января, пишет РИА Новости .

По информации СК России по региону, 69-летний охотник, не удостоверившись в цели, произвел выстрел, которым смертельно ранил 52-летнего товарища.

Сообщается, что стрелку грозит тюремный срок за причинение смерти по неосторожности.