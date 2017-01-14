«Ограбление по-аргентински» заняло у преступников полминуты

За это время грабители проникли в отделение банка и забрали 750 тысяч песо из рук сотрудников учреждения.

Происшествия

В Аргентине преступникам потребовалось всего лишь 30 секунд, чтобы ограбить банк в городе Тигре на 750 тысяч песо, пишет LIFE .

Сообщается, что грабители в масках подъехали к отделению банка на своем автомобиле и без сопротивления забрали огромную сумму денег из рук сотрудников учреждения. Весь процесс ограбления банка занял всего 24 секунды. Еще шесть секунд один из налётчиков потратил на то, чтобы поднять предмет, который вывалился рядом с автомобилем.

По информации местной полиции, злоумышленники сразу после ограбления пересели на другое авто, что усложняет их розыск.