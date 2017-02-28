Один человек погиб и пятеро ранены в результате падения самолёта в США

В Калифорнии легкомоторный самолёт упал сразу после взлёта на жилой квартал.

Происшествия

В Калифорнии, США, легкомоторный самолёт упал сразу после взлёта на жилой квартал, сообщает ИА «Народные новости» утром во вторник, 28 февраля.

Один человек на земле в результате падения самолёта погиб, ещё пять получили ранения, передаёт издание. Люди пострадали в домах: одно жилое помещение полностью разрушено и два значительно повреждены, так как после авиакатастрофы началось возгорание.

По данным агентства, на борту легкомоторного самолёта было в момент старта четыре человека. Их судьба, так же, как и причина катастрофы, пока остаются невыясненными.

Полиция приступила к расследованию инцидента.