Очевидцы: Крупный ландшафтный пожар произошел рядом с жд дорогой в Ростове

Пожар потушили. Сейчас ищут виновника.

Происшествия

В воскресенье, 17 сентября, в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар рядом с железной дорогой. Как сообщают очевидцы ЧП, возгорание произошло около 14.30. На место происшествия сразу же выехали сотрудники МЧС. Они ликвидировали пожар около 15 часов 30 минут. Никто не пострадал.

По предварительным данным, в результате пожара выгорела территория на площади 300 квадратных метров.

- Огонь мог захватить жилые дома, но успешная работа пожарных помогла спасти их, - сообщил очевидец.

Есть сведения, что виновник пожара - пьяный мужчина, который поджег траву в лесополосе. Данная информация проверяется компетентными органами.